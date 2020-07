Heute fließt der Beton in die Brückenschalung

Von Albert Arning

Vaihingen. Die Eisenflechter arbeiten bis in den Abend hinein. Sie müssen fertig werden, denn heute wird der Überbau der neuen Enzbrücke im Zuge der Bundesstraße 10 am Unteren Egelsee in Vaihingen betoniert. 1050 Kubikmeter Beton werden in die Schalung fließen. Diese und viele weitere Informationen gab es in dieser Woche für zwei Gruppen, die auf Einladung der Vaihinger Kreiszeitung exklusive Führungen geboten bekamen.

Ulrike Conle ist Projektleiterin für den „Ersatzneubau“, wie die Brücke im Amtsdeutsch heißt. Die Diplom-Ingenieurin des Regierungspräsidiums nimmt sich gerne die Zeit, den Werdegang des derzeit beeindruckendsten Vaihinger Bauwerks zu erklären. „Sowas wie in Genua passiert bei uns nicht“, sagt sie voller Überzeugung an den Schaubildern, die sie an den Baucontainern aufgehängt hat. Die Gäste halten diszipliniert Abstand, tragen zum Teil auch Mund-Nasen-Masken.

Rund 14 000 Fahrzeuge rauschen laut Conle täglich über die Brücke der Bundesstraße, 15,7 Prozent davon sind dem Schwerlastverkehr (auch Mautflüchtlinge) zuzuordnen. Autobahnähnliche Verhältnisse seien das. Die alte Brücke sei für 30 Tonnen zugelassen gewesen, „doch heute sind eher 40-Tonner und noch schwerer unterwegs“. Die Projektleiterin versucht, die „unheimlich langen“ Planungszeiten zu erklären, nennt eine Fülle von Gutachten (Boden, Hydraulik, Ökologie …), die nötig sind, um eine Brücke bauen zu können. Immerhin: Bis zur Sprengung der Bestandsbrücke standen beide Fahrtrichtungen ohne Einschränkungen zur Verfügung. Wichtig war, dass der Zeitraum zwischen Sprengung (und damit einspurige Verkehrsführung mit Ampelanlage) und Neubau so gering wie möglich gehalten werden sollte. Außerdem ist die Enz auf Vaihinger Gemarkung als FFH-Gebiet (Fauna-Flora-Habitat) ausgewiesen und damit ein besonders geschützter Bereich, was bei der Planung berücksichtigt werden muss. Und man müsse halt leider auch Prioritäten setzen, meint sie zum Einwurf der „Mängelverwaltung“. Die zuständigen öffentlichen Verwaltungen seien in der Vergangenheit immer mehr „verschlankt“ worden.

Es gibt Infos zur Geschichte und zu technischen Feinheiten. Diskussionen über die Notwendigkeit einer „Auftriebssicherung“, zur Übergangskonstruktion, die unter anderem die temperaturbedingten Bewegungen des Überbaus ausgleichen soll (hier zehn und fünf Zentimeter), zum Lärm der Behelfsbrücke, zur Schalung.

Der Beton kommt aus Roßwag und aus Möglingen

Wenn am Samstag betoniert wird, rollen rund 140 Mischer aus zwei Richtungen auf die Baustelle. Der Beton kommt zum einen aus dem Steinbruch Roßwag, zum anderen aus Möglingen. Die Mischer aus Roßwag lassen auf der Stuttgarter Seite ab, die aus Möglingen auf der Pforzheimer Seite. „Ho, ho“, klingt es in der Runde. Doch darauf scheint Ulrike Conle gewartet zu haben. Ihre Aufklärung ist ganz einfach: „Die Mischer können dann rückwärts über die Baustellenrampen an die Pumpen fahren, müssen nicht wenden.“ Wär’ das auch geklärt.

Die erste Vorspannung (30 Prozent) des eingelegten Spannstahls soll am 29. Juli erfolgen, dann im August die Vollvorspannung. Die Spannstähle (auch Litzen genannt) wurden in Hüllrohren zusammen mit dem übrigen Betonstahl verlegt. „Aber der Beton ist dann doch hart“, wird eingeworfen. Beileibe nicht. Das ist maximal nach 28 Tagen der Fall. Da sich der Überbau um etwa elf Zentimeter nach unten durchbiegen wird, wurden das Traggerüst und die Schalung überhöht hergestellt. Zum Abbau des Traggerüsts muss die Walter-de-Pay-Straße im Bereich der Brücke wieder gesperrt werden. Und dann auch wieder ab Februar nächsten Jahres beim Rückbau der Behelfsbrücke und des Wellrohrdurchlasses.

Natürlich geht es auch noch hoch in die Nähe des Widerlagers auf der Pforzheimer Seite. Die Bauarbeiter setzen zum Endspurt an. Wie gesagt: Am Samstag wird der Beton in die Schalung fließen. Die Walter-de-Pay-Straße muss deshalb in diesem Bereich ab 4 Uhr bis zum Arbeitsende um etwa 19 Uhr gesperrt werden. Die Beschilderung am Anfang der Walter-de-Pay Straße (beim Verkehrsübungsplatz) ist zu beachten. Die Zufahrt zum Enztalbad ist natürlich möglich. Und die Umleitung über die Wirtschaftswege steht für Radler zur Verfügung.

„Superspannend“ findet die Projektleiterin im Rückblick die beiden Führungen. Vor allem bei der zweiten entwickeln sich interessante Gespräche, „die echt Freude gemacht haben.“ Noch Fragen? Welche Lebenszeit hat eine neue Brücke? „Die hier ist für hundert Jahre ausgelegt“, ist die Antwort. Hoffen wir das Beste …