Von Vera Gergen

Letzte Woche erst wurde das Theater unter der Dauseck für amarena, den Deutschen Amateurtheaterpreis 2018 in der Kategorie „Gesamtwirken eines Amateurtheaters“, nominiert. Am Donnerstagabend bewies es als Projekttheater XXL im Rahmen der Vaihinger Kulturmomente in der Perterskirche erneut seine Klasse