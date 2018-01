Herdenschutz ist im Ländle in der Erprobungsphase

Der Ensinger Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler beantwortet Fragen rund um den Wolf, dessen Auftauchen in der Region manche Menschen freut, andere dagegen nicht. In Kooperation mit Nutztierhaltern läuft derzeit ein weiteres Wolfs-Herdenschutzprojekt in Baden-Württemberg.

Korntal-Münchingen (p/sr). „Der Nachweis eines