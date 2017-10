Drucken Mühlacker (p). In der Pauluskirche in Mühlacker können am Sonntag (29. Oktober) die Klänge eines vielstimmigen Bläserchors genossen werden. Ab 10 Uhr werden die Posaunenchore Mühlacker/Lienzingen und Illingen/Ötisheim den Gottesdienst musikalisch umrahmen. Neben bekannten Chorälen, wie „Ein... »