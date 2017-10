Von Michael Banholzer

Eigentlich möge er den Titel „Hobby-Ausstellung“ nicht, sagte Oberbürgermeister Gerd Maisch bei der Eröffnung der 38. Veranstaltung dieser Art am Samstag in der Vaihinger Stadthalle. Denn das, was die Künstler böten, sei „hochprofessionell“. Leider gucken aber viele Besucher lieber, anstatt