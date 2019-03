Hausarztmangel: Ein Patentrezept gibt es nicht

Von Claudia Rieger

Das Durchschnittsalter der Hausärzte steigt, in Baden-Württemberg liegt es derzeit bei rund 56 Jahren. Nachfolger

zu finden, fällt Medizinern oft schwer. Wie kann es angesichts dessen auch

in Zukunft gelingen, die ambulante medizinische Versorgung in Wohnortnähe zu gewährleisten