Hausarztmangel: Ein Patentrezept gibt es nicht

Von Claudia Rieger

Es ist ein Dilemma: Das Durchschnittsalter der Hausärzte steigt, in Baden-Württemberg liegt es derzeit bei rund

56 Jahren. Nachfolger zu finden, fällt Medizinern oft schwer. Wie kann es angesichts dessen auch in Zukunft gelingen, die ambulante medizinische Versorgung in