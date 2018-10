Handwerkskammer ehrt Jubilare

Vaihingen/Sachsenheim (p). Die Handwerkskammer Region Stuttgart zeichnet regelmäßig ihre Jubilare aus. Auch jetzt wurden wieder Ehrenurkunden an Betriebe, Arbeitnehmer und Handwerksmeister verliehen. Für das 25-jährige Betriebsjubiläum am 1. September wurde dabei der Vaihinger Fugerbetrieb von Achim Kreb gewürdigt. Bei den Arbeitnehmerjubiläen wurde Obermonteur Rudolf Authenrieth geehrt. Der Vaihinger in Diensten der Elektro Müller GmbH in Sachsenheim feierte am 1. September sein 50-jähriges Dienstjubiläum.