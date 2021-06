Ensingen (LL). Der Häckselplatz in Ensingen bleibt vom 14. Juni bis 31. Juli geschlossen. Wegen einer Straßenbaumaßnahme kann der Häckselplatz in diesem Zeitraum nicht angefahren werden. Die AVL bittet Grüngutanlieferer, während dieser Zeit auf den Häckselplatz Burghof an der Deponie Burghof (Horrheim) oder den Häckselplatz Aurich auszuweichen.