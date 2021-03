Von Uwe Bögel

Vaihingen. Die Landesregierung in Baden-Württemberg hat entschieden, dass die 5. und 6. Klassen ab Montag in den Präsenzunterricht zurückkehren sollen. Bereits in der Freitagsausgabe berichteten wir auf der Baden-Württemberg-Seite von Abweichlern zur Maßgabe des Kulturministeriums. Auch in Vaihingen gibt es