„Gutscheine“ lautet das Zauberwort

Drucken Vaihingen (p). Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern und sogar das gemeinsame Singen im Adventsgottesdienst: Auf vieles, was die Adventszeit ansonsten so besinnlich und stimmungsvoll macht, musste in diesem Jahr verzichtet werden. Auch am Vaihinger Stromberg-Gymnasium fiel ein Höhepunkt des schulischen... »