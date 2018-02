Gutes Tun, leckeres Essen und der Auftritt der Granaten-Bläser

Drucken Dramatisches Ende einer Frauen-Faschingsfeier am späten Samstagabend in Vaihingen. Eine 30-Jährige wurde wegen einer Kohlenmonoxid-Vergiftung stationär ins Krankenhaus aufgenommen, weitere sieben Frauen mussten für eine Nacht zur Beobachtung in die Klinik. Vaihingen. Nach einer ausgelassenen Party in... »