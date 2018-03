Grünflächen werden zu Biotopen

Drucken Einbrecher ergreifen die Flucht Vaihingen (p). Vom nach Hause kommenden Bewohner überrascht, haben Einbrecher am Donnerstagvormittag in Vaihingen die Flucht ergriffen und sind unerkannt entkommen. Die Täter hatten sich vermutlich gegen 11 Uhr Zutritt in das Gebäude... »