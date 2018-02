Von Bernhard Romanowski

Dass man das Innere eines „Beamtenbunkers“ mit dessen sachlich-funktionalen Charakter in teils holzvertäfelter Optik mit 70er-Jahre-Charme zu einem echten Blickfang machen kann, wird derzeit wieder in Riet bewiesen. Dort war die Künstlerin Helga Lehleiter in den vergangenen Tagen damit beschäftigt