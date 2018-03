Drucken Vaihingen (p). In den Passionsandachten von Dienstag (27. März) bis Donnerstag (29. März) und im Gottesdienst an Karfreitag (30. März) in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche, Salzäckerstraße 7 in Vaihingen, stehen Lieder von Paul Gerhardt und Johann Rist im... »