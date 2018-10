Großer Bahnhof im Heimatort der Majestät

Gündelbach (sf). Überraschung geglückt: Während die frisch gekürte Deutsche Weinkönigin Carolin Klöckner mit ihrer Schwester ein Eis essen war, haben die Gündelbacher bei ihr zuhause flugs ein großes Willkommensfest aufgezogen und ihre Weinhoheit damit zu Tränen gerührt. Es ist kurz nach 15 Uhr, als die Feuerwehr Gündelbach mit Blaulicht und Sirenen zu einem ganz besonderen Einsatz fährt.

Dieses Mal ist es allerdings kein Notfall, sondern ein besonderes Gefühl von Stolz und Glück, das den Ort wie elektrisiert: Aus den Gündelbacher Reihen kommt die neue Deutsche Weinkönigin. Innerhalb kurzer Zeit haben sie deshalb einen spontanen Empfang auf die Beine gestellt, zu dem eine stattliche Anzahl an Menschen gekommen war, darunter neben Vertretern der Stadt und des Ortsteils auch Klöckners Stellvertreterin, die württembergische Weinprinzessin Anja Off, sowie die Deutsche Weinprinzessin 2016, Mara Walz. Carolin Klöckner selbst darf von dem geplanten Empfang natürlich bis zuletzt nichts wissen. Sie ist erst am Samstag nach Gündelbach zurückgekehrt. Die Nacht nach der Wahl hat sie noch in Neustadt an der Weinstraße gemeinsam mit den anderen Finalistinnen in einer Bar gefeiert.

Ihre Schwester hat indessen tatkräftig mitgeholfen, Carolin Klöckner weiter einige Zeit aus Gündelbach fernzuhalten. „Ich durfte mir ein Eis aussuchen. Meine Schwester hat zu mir gesagt: Das hast Du Dir jetzt verdient“, erzählt Carolin Klöckner.“ Dass sie in Wahrheit möglichst lange unterwegs sein sollte, damit die Gündelbacher bei ihr zuhause ausreichend Zeit haben, alles zu schmücken und vorzubereiten, ist ihr da noch nicht klar. Umso größer ist die Überraschung, als sie über Schützingen nach Gündelbach zurückkommen und dort bereits die Feuerwehr wartete. „Sie haben uns rausgewunken“, erzählt Klöckner. „Ich durfte mich entscheiden, ob ich mit meinem Wagen hinterherfahren oder bei ihnen auf dem Beifahrersitz mitfahren wollte.“ Klar, dass sie Letzteres getan hat. „Ich saß da noch nie drin. Und wenn dann noch die Sirenen angehen – da kann man einfach nicht nein sagen.“ Von dem Empfang zuhause mit so vielen Gündelbachern ist sie überwältigt. „Gigantisch“, so ihre Reaktion. Als sie das Wort ergreift, um allen zu danken, kommen ihr die Tränen und die Stimme bricht, gerührt von so viel Zuneigung und Unterstützung. „Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet“, ruft sie allen zu: „Danke dass ihr alle gekommen seid.“

Es wird geherzt und gedrückt, angestoßen auf den großen Erfolg. Und selbstredend werden auch viele Erinnerungsfotos mit ihr gemacht. Es ist eben ein ganz besonderer Moment, den alle genießen und auskosten. Unter den Gästen ist auch Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch, der Klöckner noch einmal zu der „phänomenalen Wahl“ beglückwünscht und ihren Charme und ihr hohes Fachwissen lobte. Stolz ist auch Ortsvorsteher Thomas Fritzlar. „Sie ist ein ganz natürliches Mädchen, offen und ehrlich“, sagt er. Wenn sie lächelt, dann ist es echt, nicht aufgesetzt“, beschreibt Fritzlar ihren fröhlichen Charakter, der auch die Juroren bei der Wahl am Freitagabend beeindruckte. Besonders freut Fritzlar, dass sie die Krone geholt hat, obwohl sie eine „Nicht-Weingut-Tochter“ ist. Anfangs habe es auch Stimmen gegeben, die das kritisch sahen. Deren Skepsis ist spätestens am Freitagabend widerlegt worden. Mit einem kleinen Nebeneffekt: „Die Stadt Vaihingen hat zwar seit ihrer Erhebung zur Großen Kreisstadt in den 1970er-Jahren einen Oberbürgermeister, scherzte Fritzlar, „aber Gündelbach hat jetzt eine Königin.“