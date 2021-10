Drucken Vaihingen. Für die Jugendmusikschule Vaihingen war es am Samstagabend eine Art Neustart in der Vaihinger Stadthalle. Der letzte öffentliche Auftritt liegt schließlich gute 20 Monate zurück. Die Pandemie hat in dieser Zeit offensichtlich ihre Spuren hinterlassen. Trotzdem... »