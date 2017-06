Drucken Vaihingen (p). Auf einen Bagger hatte ein Sprayer es am Wochenende in Vaihingen abgesehen. Mit blauer Farbe sprühte der Täter die Buchstaben „ADHS“ auf das orangefarbene Fahrzeug, das an einer Baustelle im Jakob-Redwitz-Weg stand. Der angerichtete Schaden... »