Gewinnspiel bei „Inklusion ist spitze, weil …“

Vaihingen/Mühlacker (p). Der „Europäische Aktionstag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung“ findet jährlich am 5. Mai statt. Begangen wird dieser Protesttag mit Demonstrationen und vielen Aktionen rund um das Thema Teilhabe.

Auch das Projekt „Inklusion leicht gemacht“ der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker e.V. hatte eine Aktion geplant. Doch dieses Jahr ist alles anders.

Durch die Corona-Krise fallen dieses Jahr alle Veranstaltungen in ganz Deutschland am 5. Mai aus. Gemeinsam mit den Beauftragten für die Belange von Menschen mit Behinderungen aus dem Enzkreis und Pforzheim war ein großes Event auf dem Kelterplatz in Mühlacker bereits in trockenen Tüchern. Nun wird es im Herbst 2020 oder am 5. Mai 2021 nachgeholt.

Doch die Mitarbeiterinnen des Inklusions-Projekts der Lebenshilfe Vaihingen- Mühlacker wollten diesen Tag nicht verstreichen lassen, ohne durch eine besondere Aktion auf die Gleichstellung von Menschen mit Behinderung hinzuweisen.

Daher gibt es rund um den 5. Mai nun ein Gewinnspiel.

Aus allen Kommentaren und Einsendungen zum Thema „Inklusion ist spitze, weil …“ werden fünf Gewinner ausgelost. Beiträge können als Kommentar auf der Facebook-Seite des Projekts oder als Geschichte, Foto, gemaltes Bild, Film und so weiter per E-Mail eingereicht werden. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

„Jeder Mensch, dem die Gleichstellung von Menschen mit Einschränkungen wichtig ist, kann mitmachen mit einem Beitrag seiner Wahl!“, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Zu gewinnen gibt es eines von fünf Heimkino-Paketen im Wert von je rund 40 Euro. Enthalten sind in jedem Paket jeweils eine DVD des Kino-Films „Die Goldfische“ und alles, was man an Knabbereien und Getränken für einen gelungenen Film-Abend zu zweit braucht. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter der Lebenshilfe dürfen nicht teilnehmen.

Viele Menschen sind im Umgang mit behinderten Menschen unsicher. Diese Unbeholfenheit ist nicht nur ein Thema des Projekts „Inklusion leicht gemacht“, sondern wird in der Komödie „Die Goldfische“ herrlich Herz erwärmend auf die Schippe genommen. „Wenn wir uns gerade nicht treffen können, bringen wir mit dem Film das Thema Behinderung in die Wohnzimmer der Menschen“, meint Sybill von Berg, Leiterin der Offenen Hilfen der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker.

Der Einsendeschluss ist der 10. Mai.

Teilnehmen kann man auf Facebook: Projekt Inklusion leicht gemacht oder per Email: inklusion@lebenshilfe-vm.de oder per Post: Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker e.V. Projekt Inklusion, Spitalhof 4, 71665 Vaihingen.

Die Datenschutzbestimmungen und alles in leichter Sprache stehen auch auf der Internetseite des Projekts: www.inklusion-lebenshilfe-vm.de unter Neues, ebenso die Teilnahmebedingungen. Unter allen Teilnehmern werden fünf Gewinner ausgelost und über Ihren Gewinn informiert. Mindestalter für die Teilnahme ist 18 Jahre. Mitarbeiter der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Es gelten die Datenschutz-Bestimmungen von www.inklusion-lebenshilfe-vm.de . Das Gewinn-Spiel steht nicht in Verbindung mit Facebook. Der Rechts-Weg ist ausgeschlossen, heißt es beim Lebensweg Vaihingen-Mühlacker.