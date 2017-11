Vaihingen (bro). Die Gewahrsamszellen des Vaihinger Polizeireviers an der Heilbronner Straße können derzeit nicht genutzt werden, weil sie bauliche Mängel aufweisen. Auf diesen Umstand kam der am Dienstag verabschiedete bisherige Revierleiter Markus Bauder in seiner Abschiedsrede zu sprechen. Wie Peter

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen