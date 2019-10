Geplante Liste liefert Diskussionsstoff

Von Uwe Bögel

Es war eine schwere Geburt am Mittwochabend im Sitzungssaal des Vaihinger Rathauses. Nach langer Diskussion beschloss der Gemeinderat bei 13 Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und sechs Enthaltungen die stadtbildprägenden Gebäude in der Vaihinger Kernstadt zu erfassen. Vor allem von den Freien Wählern, der CDU und der FDP gab es Bedenken.

Vaihingen. Die Vertreter von den Grünen, der SPD und der Linken im Vaihinger Gemeinderat haben schon im Februar aus Anlass des Abrisses des ehemaligen Bahnhofhotels die Aufnahme von stadtbildprägenden, aber nicht dem Denkmalschutz unterliegenden Gebäuden für die Gesamtstadt beantragt.

Ein Fachbüro soll nun Wertepläne für die Gebäude in der Kernstadt erstellen. In der Regel wird für jedes „besondere Objekt“ ein Datenblatt erstellt, welches dann beim zukünftigen Verwaltungshandeln herangezogen werden kann. In einem weiteren Schritt soll dann beraten werden, was die Stadt für den Erhalt solcher stadtbildprägender Gebäude unternehmen kann. Hier kommen dann beispielsweise Erhaltungssatzungen beziehungsweise der Gesamtanlagenschutz ins Spiel. Instrumente, die dann aber auch massiv in Eigentumsrechte eingreifen.

Für die Erfassung von stadtbildprägenden Gebäuden sprachen sich am Mittwochabend unter anderem aus: Thomas Essig (Grüne, Ensingen): „Das garantiert uns, dass das Stadtbild lange Zeit erhalten bleibt.“ Eberhard Berg (SPD, Kleinglattbach) relativierte ein wenig: „Die Erfassung ist nur ein erster Schritt, um ein Werkzeug zu bekommen, damit wir die Innenstadt sichern können.“ Zu beschließende Satzungen seien dann der höchste Eingriff in das Grundrecht Eigentum. Allerdings gebe es auch den Zusatz: Eigentum verpflichtet. Oliver Luithle (Wir in Vaihingen, Gündelbach): „Die Erfassung der stadtbildprägenden Gebäude ist eine gute Sache. Das unterstützen wir.“ Andreas Schuller (BbV, Vaihingen): „Wir haben eine Verpflichtung gegenüber der Stadt. Ansonsten verlieren wir unsere Geschichte, die es zu verteidigen gilt.“ Prof. Gustl Lachenmann (BbV, Vaihingen): „Mit der Liste haben wir dann auch zusätzliche Informationen für die Bürgerschaft, was für Schätze wir in der Stadt haben.“ Peter Schimke (Linke, Vaihingen): Es müsse eine Einschätzung nicht aus dem Bauch heraus geben, sondern nach einem Werteplan.

Kritik meldeten an: Eberhard Zucker (FWV, Vaihingen): „Wir machen hier nur heiße Luft.“ Denkmalschutz sei ok, aber das reiche auch. Armin Nonnenmacher (FWV, Vaihingen): „ Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das ist ein Luxusproblem.“ Joachim Fischer (CDU, Gündelbach): „Ich habe hier ein grundsätzliches Problem.“ Manche Gebäude würden als Schandflecken gesehen, andere als stadtbildprägend. Der Roßwager Ortsvorsteher Rolf Allmendinger mahnte sachlich und auf dem Boden zu bleiben. „Mir erschließt sich nicht ganz, was die Erfassung bringen soll.“ Das sei überflüssig – wenigstens für Roßwag. Man greife letztendlich auch massiv in Eigentumsrechte ein. Helga Eberle (FDP, Aurich) fand es zwar „grundsätzlich schön“, wenn man wisse, welche Gebäude stadtbildprägend seien, „aber für den zweiten Schritt, der zwangsläufig folgt, kann ich mich nicht erwärmen“. Wenn der Eigentümer nicht wolle, könne man das Gebäude nicht vor dem Abriss bewahren.