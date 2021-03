Drucken Vaihingen (p). Nach einer Auseinandersetzung am Montag gegen 22 Uhr in der Grabenstraße in Vaihingen ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts eines Raubüberfalls. Dem bisherigen Ermittlungsstand nach war das 24-jährige Opfer zu Fuß in der Grabenstraße... »