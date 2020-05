Gemeinsam beim Autokino

Vaihingen (p). An Pfingsten feiern Christen den Heiligen Geist, der alle Gläubigen weltweit erfüllt und verbindet. In der Kernstadt Vaihingen werden an Pfingstsonntag in allen Kirchen Gottesdienste angeboten. In der evangelischen Stadtkirche findet um 10 Uhr ein festlicher Gottesdienst mit Orgel und Cellomusik statt, in St. Antonius beginnt die Wort-Gottes-Feier zu Pfingsten um 10.30 Uhr und die evangelisch-methodistische Gemeinde feiert den Pfingstsonntaggottesdienst um 10.30 Uhr als Bezirksgottesdienst im Freien beim Stromhäusle.

An Pfingstmontag (1. Juni) wird es einen besonderen Gottesdienst geben, den alle drei Vaihinger Kirchen in ökumenischer Verbundenheit gemeinsam feiern und veranstalten. Der Gottesdienst findet, genau wie sonst der Maientagsgottesdienst, um 9 Uhr auf dem Verkehrsübungsplatz Vaihingen im Autokino der Firma Mediaworld statt. Der Verkehrsübungsplatz ist ab 8 Uhr für die Einfahrt mit dem Auto geöffnet (Zufahrt beim Verkehrswachthaus).

Die Stellplätze werden zugewiesen, so dass ein großzügiger Sicherheitsabstand zwischen den einzelnen Autos gewährleistet ist und dennoch an die 100 Autos Platz finden. Es wird empfohlen, dass in einem Auto nur Menschen aus demselben Hausstand sitzen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Alle weiteren Regeln, die für den Besuch des Autokinos gelten, finden sich auf der Internetseite von Mediaworld (https://www.openairkino-bw.de/platzordnung-autokino). Damit die Wartezeit bis 9 Uhr nicht zu lange wird, wird es vermutlich schon vorher ein kleines Musikprogramm geben. Der Gottesdienst wird dann über das Autoradio in den Autos empfangen. Die Liedtexte kann man im Auto direkt auf dem Handy abrufen oder vorher auf den Internetseiten der Kirchengemeinden herunterladen. Eine Band unter der Leitung von Uli Wunsch wird den Gottesdienst musikalisch begleiten. Pastor Bernhard Schäfer, Pastoralreferent Christoph Knecht und Pfarrerin Barbara Martin gestalten den ökumenischen Gottesdienst gemeinsam. Am Ende wird zum Geleit Bläsermusik erklingen.