Gemeinderat tagt nicht in der Stadthalle

Vaihingen (red). Vor dem Hintergrund des sich ausbreitenden Coronavirus wird die für Mittwoch (25. März) geplante Gemeinderatssitzung in der Stadthalle in Vaihingen abgesagt. Die Entscheidung wurde gestern in einvernehmlicher Absprache mit dem Ältestenrat und nach gründlicher Prüfung der einzelnen Tagesordnungspunkte getroffen.

Auch die Gemeinderatssitzung in Mühlacker fällt heute Abend aus. Oberbürgermeister Frank Schneider hat sich darauf gestern mit den Vertretern aller sechs Fraktionen verständigt.