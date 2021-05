Drucken Enzweihingen. „Schön, dass Sie so viel Interesse an Ihrer Kirchengemeinde haben“, begrüßte Werner Schäuffele, der zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderates, die Anwesenden beim Gemeindeforum, das im Anschluss an den Gottesdienst in der Martinskirche in Enzweihingen stattfand. „Gemeindearbeit kann... »