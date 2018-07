Geistlicher Beistand willkommen

Von Uwe Bögel

Mit 17:9 hat im vergangenen Jahr Ensingen das dritte Beach-Indiaca-Turnier im Vaihinger Sandkasten auf dem Marktplatz gewonnen. Und sportlich – natürlich gewürzt auch mit einer gehörigen Portion Spaß – geht es am Donnerstag (26. Juli) wieder zur Sache. Acht Mannschaften sind beim Beach-Indiaca dabei.

Vaihingen. Pünktlich um 18 Uhr – ab 17.45 Uhr werden die Mannschaften von Moderator Volker Blessing vorgestellt – startet das vierte Beach-Indiaca-Turnier auf dem Vaihinger Marktplatz. Rund zwei Stunden lang spielen die Teams aus Vaihingen und den Stadtteilen den Sieger aus. Veranstaltet wird das Turnier von der Vaihinger Kreiszeitung in Zusamenarbeit mit der Indiaca-Gruppe des TSV Enzweihingen.

Vier Akteure darunter muss eine Frau sein, spielen jeweils zweimal drei Minuten. Gewechselt kann jederzeit werden. Maximal dreimal darf der gefederte Ball gespielt werden, dann muss er über das Netz fliegen. Der Sieger der Partie bekommt vom Team von Inge und Jürgen Zimmermann zwei Punkte, bei einem Unentschieden gibt es einen Punkt, der Verlierer erhält null Punkte.

Inge und Jürgen Zimmermann von der Indiaca-Gruppe haben in der vergangenen Woche zusammen mit VKZ-Redaktionsleiter Uwe Bögel bereits die zwei Gruppen ausgelost. In der Gruppe eins spielen Roßwag, Gündelbach, Vaihingen und Riet. In der Gruppe zwei sind Horrheim, Kleinglattbach, Ensingen und Enzweihingen. Aurich hat auch wie im vergangenen Jahr keine Mannschaft gemeldet.

Die Gruppenersten und -zweiten kommen ins Halbfinale, die Gruppendritten spielen um Platz fünf bis sechs, die Gruppenvierten spielen um Platz sieben bis acht.

Für die Vaihinger Kernstadt gehen am Donnerstagabend auf den Platz: Bürgermeister Klaus Reitze, Stephan Blank (Leiter des Bauverwaltungsamtes), René Bellini (Mitglied des Stadtteilausschusses), Nicole Arnoldi (städtische Mitarbeiterin), Zilli Haas (Jugendgemeinderätin), Franziska Lichner (städtische Mitarbeiterin) sowie Tobias Blessing und Alexander Kachur als Vertreter der Wirtschaft.

Ensingen hat gemeldet: der Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler, David Rösler, Linda Lacsivy, Corinna Drüsedau, Sebastian Matthias, Sebastian Striegel und Holger Außermeier.

Enzweihingen tritt mit folgender Mannschaft an: Kamil Korkis, Jule Hanßmann, Pfarrer Matthias Hanßmann, Ortsvorsteher Matthias Siehler, Tanja Siehler und Joachim Stark.

Gündelbach schickt Jutta Hüttig, Joachim Waimer, Andreas Gunzenhauser, Andreas Pfeifer und Tino Bahnmaier ins Rennen.

Kleinglattbach tritt an mit Ortsvorsteher Eberhard Berg und den Ortschaftsräten Uwe Setzer und Friedhelm Daiss, Frank Gutjahr, Sven Knabel, Roberto Inglisa und Thomas Mauch von der Feuerwehr sowie Susanne Weiß und Cornelia Borth vom TSV.

Die anderen Teams haben noch keine Namensliste gemailt.