Fusion der Kirchenbezirke im Vordergrund

Vaihingen (p). Am Freitag (16. November) findet die Herbstsynode des Kirchenbezirks Vaihingen im evangelischen Gemeindehaus in Vaihingen statt. Dabei stehen neben den klassischen Haushaltsberatungen vor allem der Stand der Überlegungen für eine Fusion der Kirchenbezirke Ditzingen und Vaihingen an der

