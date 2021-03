Für die B 10-Querung wird ein Steg gewünscht

Von Philipp Pfisterer

Enzweihingen. In seiner Sitzung am vergangenen Dienstagabend beschäftigte sich der Enzweihinger Ortschaftsrat vor allem und leidenschaftlich mit der Verlängerung des Bahnradweges bis Enzweihingen, welche auch schon im Vaihinger Stadtteilausschuss diskutiert wurde (VKZ hat berichtet) sowie mit der Situation in den