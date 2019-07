Für den Ofenmeister gibt es einen Erdbeerkuchen

Von Stefan Friedrich

Groß war die Resonanz auf das jüngste Backhausfest in Kleinglattbach. Schon am frühen Samstagabend waren zwar die frischen Backwaren ausverkauft. Die Glabbicher ließen es sich dennoch bis spät in den Abend gut gehen – bei munterer Musik, gegrilltem Fleisch und ausreichend Getränken gegen die sommerlichen Temperaturen.

Kleinglattbach. Hinter den Kulissen, wo schon seit Freitag fleißig gebacken wurde, war man am Ende „total glücklich“ darüber, dass die Kleinglattbacher ihrem Backhausfest so sehr die Treue halten. Obwohl die Konkurrenz an Festen in der näheren Umgebung dieses Mal groß war, strömten die Besucher schon am frühen Samstagnachmittag. Damit hatte man nicht zwingend gerechnet, zumal die Planung in diesem Jahr etwas komplizierter war: Sonst feiert man das Backhausfest schon im Juni. Weil Pfingsten 2019 relativ spät war und der Abstand zu den Sommerferien gering ist, musste man auf den Juli ausweichen. Dem Zuspruch hat das nicht geschadet. Im Gegenteil: Die Biertische im und vor dem Zelt füllten sich rasch.

Die frischen Backwaren – Brot, Zwiebelkuchen, Kartoffelkuchen oder Kimmichplätze – gingen weg wie die sprichwörtlichen warmen Semmeln. Dabei hatte sich das Team hinter den Kulissen schon mit reichlich Zutaten eingedeckt: Viereinhalb Zentner Mehl, 700 Eier, 90 Liter Milch, 80 Kilogramm Zwiebeln und zwei Zentner Kartoffeln haben sie verarbeitet und darauf geachtet, dass all diese Zutaten aus der Region kommen; aus Vaihingen das Mehl, aus Ensingen die Milch und die Eier aus Enzweihingen. Mehr war nicht drin. Gebacken werden konnte schließlich nur so viel, wie die vorhandenen Kapazitäten hergeben.

Schon am frühen Freitagmorgen haben die ersten angefangen, den Teig herzustellen und die Kartoffelkuchen vorzubereiten. Vier Familien und ihre Helfer kümmerten sich dann darum, dass der Ofen im Backhaus laufend mit frischen Roh-Backwaren gefüllt war und der Nachschub schnellstmöglich kam. Dass sich trotzdem einzelne Besucher beschwert haben, weil es ihnen nicht schnell genug gehen konnte oder andere die frisch aus dem Ofen gekommenen Backwaren sogar im Dutzenderpack mitgenommen haben, ist auch deshalb ebenso ärgerlich wie unnötig, weil ein Blick hinter die Kulissen direkt gezeigt hätte, wie hart dort gearbeitet wurde, damit es sich die Besucher draußen überhaupt so gut gehen lassen können. Da müssen solche Vorkommnisse eigentlich nicht sein, sind wohl aber ein Zeichen der zunehmenden Egozentrik dieser Gesellschaft. Wer zu so einem Fest kommt, sollte eben ein bisschen Zeit mit bringen oder zumindest zu schätzen wissen, was die viele fleißigen Helfer da hinter den Kulissen leisten. Selbstverständlich ist das nämlich nicht, auch wenn manche, glücklicherweise aber längst nicht alle Zeitgenossen das so sehen mögen.

Immerhin ist es vor allem den vier Familien, die die frischen Backwaren mit ihren Helfern zubereiten, zu verdanken, dass dieses Backhausfest weiterhin Bestand hat. Schließlich haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, die langjährige Tradition fortzuführen – gemeinsam mit dem Musikverein Kleinglattbach, der dieses Fest betreut und musikalisch umrahmt.

Auch wenn sich heute nicht mehr genau sagen lässt, wie alt das Fest tatsächlich ist – aus den Anfängen gibt es nämlich keine Aufzeichnungen mehr und auch nur ein Ehepaar, das damals mitgeholfen hat, lebt heute noch – halten diese vier Familien und ihre Helfer die Tradition des jährlichen Backhausfestes hoch.

Aus gutem Grund: Abgesehen vom Sommerferienprogramm ist es das einzige Mal im Jahr, dass das Backhaus heute noch benutzt wird. Was fehlt sind ansonsten meistens Zeit und vor allem ein Ofenmeister, der vorort ist und sich um das Feuer kümmert. So wie das am Wochenende der Fall war. Dafür gab es allerdings auch eine leckere Belohnung: Die Damen haben ihm extra einen Erdbeerkuchen gebacken, als Dankeschön für dessen Unterstützung.