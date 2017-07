Drucken Die Jahrgangsstufe 1 des Vaihinger Friedrich-Abel-Gymnasiums hat zusammen mit Jugendgemeinderäten am Donnerstag die Podiumsdiskussion in der Vaihinger Stadthalle gemanagt. Souverän führten die jungen Leute durch die Veranstaltung aus der Reihe „Gäste am FAG“ – diesmal mit Direktkandidaten... »