Fritzle kommt zum Spendenlauf

Von Bernhard Romanowski

Nicht nur das Plakat für den 15. Spendenlauf ist grün: Der Grüne Landtagsabgeordnete Dr. Markus Rösler, und Fritzle, das grüne Maskottchen-Krokodil des VfB Stuttgart, kommen zum Spendenlauf der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker in der Löwenstadt.

Vaihingen. Die Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker lädt für Sonntag (15. September) bereits zum 15. Mal dazu ein, sich für den guten Zweck zu bewegen. Auf dem Sportplatz am Egelsee kann jeder seine Runden drehen für die gute Sache. „Ob man nun läuft und für jede eigene Runde einen Euro spendet, oder ob man sich einen Sponsor sucht, ist jedem selbst überlassen“, erläutert Katrin Weinhold, die stellvertretende Leiterin der Offenen Hilfen, die von der Aktion profitieren. „Es sind nicht nur Einzelpersonen seit Jahren mit am Start, sondern auch Firmenteams, für die dann der Arbeitgeber spendet“, weiß ihre Kollegin Elke Bauernfeind. „Oder man läuft gemeinsam mit anderen als Familien- oder Freundeteam und spendet aus eigener Tasche“, ergänzt Markus Rösler, der nicht nur Schirmherr der Veranstaltung ist, sondern zum Spendenlauf auch wieder mit der Familie anreist. Seine Söhne David, Timon und Jonathan laufen nämlich ebenso wie der Herr Papa mit Begeisterung mit. Jeder erlaufene Euro kommt direkt der Lebenshilfe Vaihingen-Mühlacker zugute. Seit über 50 Jahren setzt sich die Lebenshilfe für Menschen mit Behinderung ein. Der Spendenlauf in Vaihingen weist nun auch schon eine fünfzehnjährige Tradition auf. „Hier wird nicht gegen, sondern miteinander gelaufen. Egal ob mit Hund, Rollator oder als Training für den nächsten Marathon – hier ist alles möglich“, betonen Weinhold, Bauernfeind und Rösler auch mit Blick auf mögliche Teilnehmer, die sich vielleicht nicht unbedingt zu sportlichen Höchstleistungen berufen sehen, aber dennoch mitmachen möchten.

Der von vielen regionalen Unternehmen und Institutionen gesponserte Spendenlauf findet am Sonntag (15. September) in der Zeit von 10 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz am Egelsee in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen statt. Bereits um 9.30 Uhr findet dazu eine ökumenische Andacht dort statt. Zwei Bands sorgen den Tag über für gute Stimmung: die Rhythmusguggen Elefantis um 11 Uhr und um 14 Uhr die Band In The Wrong Century. Die Siegerehrung findet gegen 17.30 Uhr statt. Damit der ganze Tag nicht nur ein sportliches Ereignis, sondern ein Fest für die ganze Familie wird, gibt es eine Hüpfburg für Kinder und ein Glücksrad. Für die Läufer und Besucher ist für das leibliche Wohl gesorgt.