Freude über „große Klasse“ am Osterwiesenweg

Von Uwe Bögel

„Seid willkommen hier in diesem Haus“, sangen die Kinder und das zehnköpfige Betreuungsteam. Willkommen in einem „wunderschönen Kindergarten“, wie sich Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch ausdrückte. Am Samstagnachmittag wurde der neue Kindergarten am Osterwiesenweg in Kleinglattbach offiziell eingeweiht.

Kleinglattbach. Seit