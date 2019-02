Freude über den neuen Fünfsitzer

Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch (im Foto rechts) konnte sich vor dem Fototermin einen schnellen Blick in den Kofferraum des neuen Fahrzeuges nicht verkneifen. Denn mit dem VW Caddy kann die Sozialstation Vaihingen ihren Fuhrpark auf 26 Fahrzeuge aufstocken und verfügt nun über ein relativ großes Auto im Vergleich zu den vorhandenen Ford Ka und VW up. Der Krankenpflegeverein Vaihingen hat das Auto der Sozialstation gespendet. In der Regel wird jedes Jahr ein Fahrzeug vom Vaihinger Krankenpflegeverein an die Sozialstation überreicht. „Das ist natürlich klasse“, befindet der OB, der auch in seiner Funktion als oberster Dienstherr der Sozialstation vor Ort ist. Das Einzugsgebiet bei der ambulanten Pflege der Sozialstation Vaihingen umfasst dabei die Verwaltungsgemeinschaft mit Vaihingen, Oberriexingen, Sersheim und Eberdingen. „Der Caddy wird für die Demenzgruppen und Sammeltransporte zum Beispiel zu Fortbildungen verwendet“, sagt Daniel Thomas, stellvertretender Pflegedienstleiter der Sozialstation und Schriftführer beim Krankenpflegeverein (im Bild Zweiter von links). „Das Tolle an dem Fahrzeug ist, dass es vielseitig einsetzbar ist, aber im Zweifelsfall auch eine Schwester ihre Tour damit fahren kann“, verdeutlicht Maisch. Im Kofferraum können hier Rollatoren und Ähnliches untergebracht werden. Bei Ausflügen für die Schwestern, die vom Krankenpflegeverein auch als Zeichen der Wertschätzung gesponsert werden, finden gleich fünf Teilnehmer auf einmal Platz. Auch im Bild: Claudia Gröninger, Vorsitzende des Krankenpflegevereins Vaihingen (links) und Barbara Leibbrand als Vertreterin der Stadt und im Vorstand des Krankenpflegevereins. Foto: Rücker