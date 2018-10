Freizeitkünstler in der Stadthalle

Ein breites Spektrum an Hobbykünstler-Arbeiten kann bei der 39. Vaihinger Hobby-Ausstellung am Samstag und Sonntag (20. und 21. Oktober) in der Vaihinger Stadthalle bewundert werden.

Vaihingen (pv). 45 Aussteller präsentieren Arbeiten aus verschiedenen Materialien. Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch wird