Frank Lehmann ist Geschäftsführer

Ensingen (p). Die Ensinger Mineral-Heilquellen GmbH gestalten den Generationswechsel in der Geschäftsführung. Geschäftsführer Jürgen Broß ist mit Vollendung seines 65. Lebensjahres und nach 18 Jahren erfolgreicher Arbeit für das Unternehmen und die gesamte Mineralwasserbranche in den Ruhestand getreten. Sein Nachfolger ist Frank Lehmann, 37 Jahre, der seit Februar 2018 im Unternehmen tätig ist. Er verantwortet künftig den kaufmännischen Bereich einschließlich Personal und Logistik. Die Gesellschafterfamilien werden in der Geschäftsführung unverändert vom geschäftsführenden Gesellschafter Thomas Fritz repräsentiert.