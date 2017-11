Zum zweiten Mal zogen die Ensinger Kinder aller Altersgruppen gemeinsam mit Eltern, Großeltern und Sankt Martin durch die Straßen Ensingens. An verschiedenen Stationen wurden die bekannten Martinslieder, unterstützt von den Jungbläsern und Pfarrerin Karin Blanc, lautstark in den Nachthimmel gesungen. Das Highlight am Schluss – das Martinsspiel – sorgte bei allen für große Augen. Im Anschluss feierten Groß und Klein noch in der Kelter zusammen zugunsten der Mutter-Kind Jungschar der evangelischen Kirchengemeinde. Foto: p