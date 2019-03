Flucht nach Parkplatzrempler

Vaihingen (p). Einen Schaden von rund 1000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes hinterlassen, der am Dienstag zwischen 15 und 15.10 Uhr in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen auf dem Parkplatz eines Supermarktes geparkt war. Der Unfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken den Mercedes und entfernte sich anschließend. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, in Verbindung zu setzen.