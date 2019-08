Drucken Das Kinderlied „Will ich in mein Gärtlein gehn“ wird in dieser Woche in den Köpfwiesen in Vaihingen wahr. Das Ferienprojekt „Paradiesgarten“ bietet den Kindern einen einwöchigen, kostenlosen Workshop inmitten der Bürgergärten an. Vaihingen (ub). Die Vaihinger Aktion... »