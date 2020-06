Firma Kölle spendet Schutzmasken

Bereits am Anfang der Corona-Pandemie hat die Enzweihinger Firma Kölle GmbH Werkzeugbau und Stanzerei aus ihren Vorräten medizinische Schutzmasken den Enzweihinger Arztpraxen angeboten. Diese wurden dankend angenommen. Geschäftsführer Matthias Kölle hat sich auch an Ortsvorsteher Matthias Siehler gewandt und weitere Masken angeboten. Im Ortschaftsrat wurde dann besprochen, dieses Angebot den Enzweihinger Kindergärten und der Schule weiterzugeben. Am Dienstag wurden die Masken dann direkt bei Kölle abgeholt. Auf dem Bild von links Geschäftsführer Matthias Kölle, Schulleiter Kurt Willaredt, Katrin Prieger (Kindergarten Steine), Martina Dreizehner (Kindergarten St. Johannes), Lydia Kitzig (Kindergarten Aile), Ortsvorsteher Matthias Siehler. Foto: p