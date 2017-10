Filmnacht in der Stadtkirche

Vaihingen (p). Im Rahmen des Reformationsjubiläums sind am Samstag (21. Oktober) alle Cineasten und Freunde des Films eingeladen zu einer Filmnacht in die evangelische Stadtkirche Vaihingen. Ab 19.30 Uhr heißt es: Eintauchen in die Welt der Reformation vor 500 Jahren. Auf großer Leinwand wird Wissenswertes und Unterhaltsames zu sehen sein. Informationen und Emotionen sollen sich gleichermaßen zu einem einmaligen Filmerlebnis an besonderem Ort verbinden. Die Reformation mit allen Sinnen entdecken – dazu bietet sich diese Filmnacht in der ebenfalls 500 Jahre alten Basilika geradezu an. Der Film „Strafsache Luther“ startet um 19.30 Uhr. Dauer etwa 45 Minuten. Um 20.45 Uhr geht es weiter mit dem Film „Luther“. Dauer 120 Minuten. In weit gespannten Bogen erzählt der Film von Martin Luthers Zeit – von Luthers Eintritt ins Kloster und seinem Leben in Wittenberg als Universitätsprofessor und Prediger bis hin zu den Bauernaufständen und dem protestantischen Glaubensbekenntnis der deutschen Landesfürsten in Augsburg. Er zeigt die psychologische Entwicklung des jungen Luther vom selbstzweiflerischen Mönch zum Reformator wider Willen. Dabei skizziert er ein Sittengemälde des frühen 16. Jahrhunderts. Regisseur Eric Till („Bonhoeffer – Die letzte Stufe“) hat das historisch Belegbare inszeniert und das Persönliche eher klein gehalten. So kommen beispielsweise die Beziehung Luthers zu seiner Familie und die Heirat mit Katharina von Bora nur am Rande vor. Stattdessen entdeckt Till im historischen Stoff eine ganze Reihe hochinteressanter Themen wie den Kampf eines Einzelnen gegen den Überbau, die ungeahnte Auswirkung rein akademischer Überlegungen auf das politische Geschehen oder die panische Todes- und Jenseitsangst der Bevölkerung, die vom Klerus gnadenlos ausgebeutet wird. Der Weltladen Vaihingen sorgt für das leibliche Wohl rund um die Filme mit Getränken und kleinen Snacks. Die Firma Media World in Vaihingen leistet die technische Unterstützung für „Großes Kino“ in spätgotischer Basilika. Der Eintritt ist frei.