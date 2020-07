Filme gucken mit Mindestabstand

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Am Dienstag (4. August) startet das Open-Air-Kino hinter der Vaihinger Stadthalle – und wegen der Corona-Pandemie mit einem besonderen Hygienekonzept. Statt der 700 bis 800 Plätze pro Vorstellung wie in den Vorjahren können in diesem August nur knapp 300 Zuschauer in das Areal zwischen Stadthalle und Ferdinand-Steinbeis-Realschule kommen. Die Tickets sollen möglichst online unter www.openairkino-bw.de bestellt werden.

Veranstalter Michael Eisinger und seine Firma Media-World haben für das Open-Air-Kino vom 4. bis 22. August eine bunte Mischung an Filmen (die VKZ stellt das Programm noch in dieser Woche vor) für die Leinwand vorgesehen. Dramen, Komödien, der Familienfilm „Die fantastische Reise des Dr. Doolittle“, der Oscar-Gewinner „Joker“, zwei Reisedokumentationen. Mit „Faking Bullshit“ gibt es am Dienstag (Einlass ist immer ab 19 Uhr, Beginn um 21.15 Uhr) eine richtige Preview-Vorstellung.

Das Hygienekonzept sieht vor, dass zwischen jedem Sitzplatz der Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann. Auch zwischen den Sitzplätzen, die für mehrere Personen – entsprechend den geltenden Kontaktbeschränkungen zum gemeinsamen Aufenthalt von Personen im öffentlichen Raum – zusammenhängend belegt werden können, wird ebenfalls ein Abstand von 1,5 Meter zu den nächsten Sitzplätzen der Besucher eingehalten. Eisinger: „Wir haben Einzelsitze, aber auch Zweier- und Vierer-Sitzgruppen“, sagt Eisinger. Neu ist, dass es zu jeder Sitzgruppe einen Tisch gibt. Und diese Tische werden von Bedienungen angesteuert, die dann das Trinken an den Platz bringen. Speisen und Getränke können aber auch an den Ständen geholt werden.

„Wir empfehlen den Besuchern, eine Mund-Nasen-Maske aufzuziehen“, sagt Eisinger. Beim Gang zum Platz und beim Gang auf die Toilette ist dieser Schutz vorgeschrieben. Alle Personen müssen sich vor Betreten der Veranstaltungsfläche die Hände desinfizieren.

Die von den Besuchern benutzten Gläser werden mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einer Temperatur von mindestens 70 Grad gespült. Es wird aber darauf geachtet, dass die Getränke hauptsächlich in Flaschen konsumiert werden. Die Essenzubereitung der Subunternehmer unterliegt ebenso den strengen Richtlinien des Gesamtkonzeptes; das Speiseangebot wird auf ein Minimum reduziert. Das Personal von Media-World trägt Mund-Nasen-Bedeckungen und wird vor Veranstaltungsbeginn intensiv geschult.

Der Gewinner guckt den Film von einem Sofa aus an

Der Kartenverkauf erfolgt online und während des Bestellprozesses werden die Kontaktdaten der Besucher abgefragt. Die Daten werden nach vier Wochen gelöscht. Restkarten gibt es an der Abendkasse. Mit der VAIcard können Kinobesucher an einem Gewinnspiel teilnehmen. Wer die VAIcard-Nummer eingibt, kommt in einen täglichen Lostopf. Dort winken dem Gewinner kostenloser Eintritt, Speisen und Getränke frei und das alles auf einem überdachten Plätzchen auf einem Sofa. Karten im Vorverkauf gibt es auch bei der Axa-Versicherung in der Franckstraße und bei der Kultur- und Touristinformation der Stadt.

An zehn ausgewählten Tagen des Open-Air-Kinos gibt es als Vorfilm noch kurze Streifen von der Filmakademie Ludwigsburg. Da geht es beispielsweise vier Minuten lang auf eine poetische Reise durch die Unterwasserwelt, eine romantische Seilbahnfahrt oder wie eine Kuh ihr Schicksal in die Hand nimmt.

Angedacht war von Eisinger, dass es beim Open-Air-Kino noch die eine oder andere Musikdarbietung geben könnte. „Aber da war das Risiko wegen Corona einfach zu groß“, sagt der Veranstalter. Angedacht war auch, das Open-Air-Kino in Vaihingen zu verlängern. In Ludwigsburg wird der ganze August durchgespielt, hinter der Stadthalle wollte Eisinger ursprünglich an 22 Tagen Filme zeigen. Durch die Beschwerden eines Anwohners wurde das Programm zusammengestrichen. Eisinger: „Als Kompromiss haben wir jetzt 15 Tage Spielzeit.“ Auch soll es bei der aktuellen Open-Air-Kino-Saison weitere Schallschutzkonzepte geben.