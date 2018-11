Film aus: Das alte Vaihinger Kino wird jetzt abgerissen

Von Uwe Bögel

Der Abriss hat begonnen. Bis in zwei oder drei Monaten gehören das alte, seit Jahrzehnten leerstehende Kino in Vaihingen und das daneben stehende frühere Bahnhotel samt Kegelbahn der Vergangenheit an.

Vaihingen. Bereits 2016 hat die Wohnbau Oberriexingen das 2200 Quadratmeter große Areal an der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen (schräg gegenüber dem alten Stadtbahnhof) gekauft. In dieser Woche haben die Abrissarbeiten begonnen, die alte Kegelbahn ist schon platt gemacht. Das marode Wohnhaus wird aktuell entkernt, die zwei Kinosäle – das Regina-Kino wurde Ende 1985 geschlossen – samt der Bar folgen noch.

Auf dem Areal will die Wohnbau 25 neue Wohnungen realisieren. „Das Baugesuch ist eingereicht“, so Wohnbau-Geschäftsführer Kim Hasenhündl. Entstehen sollen hauptsächlich Zwei- bis Drei-Zimmer-Wohnungen. Die Architektur sieht zur Hans-Krieg-Straße hin ein Satteldach vor, im rückwärtigen Bereich zum Garten ist ein Flachdach geplant. Die 25 Wohnungen teilen sich in drei Gebäudekomplexe auf: zwei zur Straße und einer im Garten.

Baubeginn wird voraussichtlich im Herbst 2019 sein.

Das Inventar der alten Kinosäle hat bereits eine neue Verwendung gefunden. So wurde der Vorhang ausgebaut und es entstehen Kostüme für den Maientag. Die Leinwand hat der Enzweihinger Fotograf Mario Brunner zusammen mit einem Stuttgarter Künstler benutzt. Hier entsteht ein Kunstprojekt, das dann im Rohbau gezeigt werden soll.