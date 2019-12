Feurige Bowle zum Filmgenuss im Freien

Nicht nur eingefleischte Cineasten und Fans der „Feuerzangenbowle“ mit dem unvergessenen Heinz Rühmann in der Hauptrolle kamen am Donnerstagabend auf dem Vaihinger Marktplatz wieder voll auf ihre Kosten. Die Veranstaltung hatte eigentlich schon am Sonntag stattfinden sollen, wurde aber wegen ungünstiger Wetterprognosen verlegt. Michael Eisinger und sein Team vom Open-Air-Kino sowie die Mitglieder der Werbegemeinschaft Vaihingen sorgten derweil wieder dafür, dass die Besucher entspannt und kulinarisch gut umsorgt den vor 75 Jahren gedrehten Film auf der aufblasbaren Großleinwand vor dem Rathaus sehen und dabei kesselfrische Bowle genießen konnten. Wer statt des dampfenden Getränks aus Wein, frischem Orangensaft und Rum lieber ein edles Tröpfen aus dem Lembergerland wollte, wurde am Stand der Genossenschaftskellerei Roßwag bestens bedient. Foto: Romanowski