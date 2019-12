Feuerzangenbowle dampft erst am zweiten Weihnachtsfeiertag

Von Uwe Bögel

Vaihingen. Es ist ein magischer Moment, wenn der Zuckerhut über dem großen Kupferkessel mit 300 Litern Feuerzangenbowle entzündet wird und dann der Filmklassiker mit Heinz Rühmann gezeigt wird. Angekündigt war das Open-Air-Spektakel für diesen Sonntag als Finale der VAInachtszeit der Werbegemeinschaft Vaihingen. Doch daraus wird nichts.

Gestern wurde die Veranstaltung mit Bowle und dem Film „Die Feuerzangenbowle“ abgesagt. Der Grund sind Windböen bis zu 53 Stundenkilometern, die für Sonntagnachmittag in Vaihingen vorhergesagt wurden. „Die Böen wären dann zu stark für die Filmleinwand. Das Risiko, dass etwas passieren kann, ist zu groß“, so Citymanagerin Kathleen Mahn. Deshalb wird die Feuerzangenbowle am Sonntag um 16 Uhr ausfallen.

Aber verschoben ist nicht aufgehoben. Als neuer Termin für das Open-Air-Kino von Michael Eisinger wurde der zweite Weihnachtsfeiertag gewählt. Am Donnerstag – ebenfalls ab 16 Uhr – gibt es dann das alkoholische Getränk aus dem Kupferkessel und den Filmklassiker mit Rühmann auf der Großleinwand auf dem Vaihinger Marktplatz. Filmstart ist gegen 17.30 Uhr.

Am zweiten Weihnachtsfeiertag mit dabei ist auch das prominente Grillteam mit Stadtrat Armin Nonnenmacher, Vaihingens Oberbürgermeister Gerd Maisch und Klaus Knodel.