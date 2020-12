Feuerwerk im öffentlichen Raum verboten

Vaihingen (pv). Aufgrund der Corona-Pandemie gelten auch in Vaihingen dieses Jahr besondere Regeln in der Neujahrsnacht: Das Zünden von Pyrotechnik im öffentlichen Raum ist generell untersagt. Zudem gelten von 20 bis 5 Uhr auch an Silvester die Ausgangsbeschränkungen. Treffen im privaten Raum sind nur bei maximal fünf Personen aus bis zu zwei Haushalten (Kinder bis einschließlich 14 Jahren nicht mitgezählt) erlaubt. Ein Verstoß gegen die gesetzlichen Vorgaben stellt eine Ordnungswidrigkeit dar, die bußgeldrechtlich verfolgt wird, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung Vaihingen.

Das Abbrennen von Pyrotechnik ist daher nur im privaten Raum zulässig. Das Ordnungsamt der Stadt Vaihingen empfiehlt jedoch deutlich, auf Feuerwerke dieses Jahr zu verzichten. Die Erfahrungen zeigen, dass sich in der Silvesternacht vermehrt Menschen an Feuerwerkskörpern verletzen. Zudem können Feuerwerkskörper und Böller aus den Vorjahren unter Umständen durch falsche Lagerung beschädigt sein. Der Verkauf von Pyrotechnik ist aufgrund eines Erlasses des Bundesinnenministeriums dieses Jahr verboten. Daher ist der Erwerb von Feuerwerk und Böllern nicht möglich. Da die Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie überlastet sind, sollten Verletzungen durch Feuerwerkskörper gerade dieses Jahr vermieden werden.