Vahiingen (p). Nicht an ihr kriminelles Ziel sind Einbrecher gelangt, die sich am Donnerstag gegen 4.50 Uhr in der Straße „Steinwerk“ in Vaihingen am Fenster zum Verkaufsraum einer Tankstelle zu schaffen gemacht haben. Die Täter hebelten das Fenster auf, worauf die äußere Verglasung zerbarst. In das Innere der Tankstelle gelangten sie nicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 0 70 42 / 94 10, entgegen.