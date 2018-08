Feiern mit Fackeln und Feuertanz

Zum Feuerwehrjubiläum in Köszeg reiste am vergangenen Wochenende eine 25-köpfige Delegation aus Vaihingen in die ungarische Partnerstadt. Den Besuchern bot sich ein buntes Jubiläumsprogramm, das die Kameraden aus Köszeg für ihre Gäste aus dem In- und Ausland vorbereitet hatten.

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen