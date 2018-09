Drucken Das Maaßen-Debakel, Querelen in der Großen Koalition, Dieselkrise: Die Regierungsarbeit in Berlin stolpert scheinbar von einem Chaos in das nächste. Das vermitteln zumindest die Schlagzeilen. CDU-Politiker Steffen Bilger aus dem Wahlkreis Ludwigburg sieht die Situation differenzierter, aber... »