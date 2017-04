FDP fordert neue „Grundmelodie“ in der Sozialpolitik

Rückbau unter Protest: Am Montag fand in Neckarwestheim der symbolische Abrissstart von Block 1 des AKW Neckarwestheim statt. Mit dabei: Vertreter der Deponie-Interessengemeinschaft Schwieberdingen-Horrheim. Sie beteiligten sich an der Protestkundgebung der AG Atomerbe Neckarwestheim und machten deutlich: In... »