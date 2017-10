Fassanstich im Schutzanzug

Vaihingen (ub). Der Fassanstich beim Vaihinger Oktoberfest im Planckstraßen-Karree ist eine Geschichte für sich. Entweder brauchte der Vaihinger Bürgermeister Klaus Reitze mehr als ein Dutzend Schläge, um den Hahn ins Fass zu treiben, oder Oberbürgermeister Gerd Maisch sorgte – wie im vergangenen Jahr – für eine Bierfass-Eruption. Am Samstagabend bauten die Veranstalter der zweitägigen Hocketse in der Vaihinger Planckstraße vor: Andreas Rank von der Tanzschule Rank, Sandro Buduligh vom Abschleppdienst, Tino Cafaro und Markus Michels von The Company hüllten sich in Ganzkörperschutzanzüge. Natürlich musste auch Oberbürgermeister Gerd Maisch in den Schutzanzug schlüpfen. Aber diese Vorsichtsmaßnahmen waren völlig umsonst: Mit drei präzisen Schlägen versenkte Maisch den Hahn im Fass und das Freibier floss zum Start des Oktoberfestes.

Knapp 1000 Besucher wurden am Samstagabend gezählt, die meisten von ihnen in Dirndl und Lederhose. Beim Familientag gestern kamen noch einmal über 500 Gäste. Neu war in diesem Jahr, dass neben der Halle der Firma Buduligh ein weiteres Zelt für Besucher aufgestellt war. Auch ein professionelles Kassensystem kam erstmals zum Einsatz.